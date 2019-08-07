كيف تحافظ مصابيح ماتركس على أرواح السائقين؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة TÜV Nord، عن أهمية الكشافات المعروفة باسم ماتركس، وذلك لمساعدة قائدي السيارات على القيادة ليلاً مع تشغيل الضوء العالي، دون إبهار السائقين الآخرين على الطريق، وذلك بفضل التقدم التقني والتكنولوجي الذي تحتويه.



وأكدت الهيئة الألمانية على تمتع كشافات ماتريكس بمزايا رائعة وتكنولوجيا مرتفعة، حيث تعمل الكشافات بشكل أوتوماتيكي في توزيع الضوء العالي على الطريق، بحث لا يتسبب الضوء بأي مضايقات للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس.



ويقول شتيفان بيرليتز الذي يقود مجموعة من المهندسين في قسم التطوير بشركة أودي الألمانية أن كشافات “ماتركس” تحوي على 25 وحدة من الدايودات المضيئة، يمكن التحكم بكل منها بشكل مستقل، مما يسمح بتشغيل الضوء العالي بشكل مستمر دون إبهار مستخدمي الطريق الآخرين.

وذلك عن طريق كاميرا تتحكم بالإنارة بحيث يتم حذف السيارات الأخرى على الطريق من نطاق الإنارة عن طريق اعتام بعض القطاعات في الكشاف.

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وأوضح شتيفان بيرليتز طريقة عمل الكشافات بشكل بسيط، وقال أن مسار السير على الطريق يظهر ساطعاً ومتساوي الإضاءة في أي وقت، حيث تقوم كشافات ماتركس بتوزيع شعاع الضوء بشكل مثالي من وحدات الدايودات.

لكن بمجرد كشف الكاميرا الأمامية عن ضوء مقابل، فإن التحكم الذكي يقوم بإطفاء وحدات مفردة من دايودات كشاف LED، لعدم إبهار السيارات القادمة في الاتجاه المعاكس.

وعندما تختفي الإضاءة المعاكسة من السيارة المقابلة على الطريق، يقوم نظام التحكم بإعادة إضاءة الدايودات بسرعة، ليكتمل الضوء العالي للسيارة مرة أخرى.

لكن بسبب زيادة تكلفة هذه التقنيات العالية، فإن كشافات ماتركس لا تتوفر في الغالب إلا في السيارات الفاخرة ذات التكلفة الباهظة.