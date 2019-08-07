شركة تبحث عن صياد للسيارات الفاخرة المهجورة براتب مغري في دبي!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صحيفة Daily Mail عن وظيفة غريبة قامت أحد الشركات البريطانية وتدعي HushHush بطلبها، وهي وظيفة “صياد سيارات خارقة” في دبي، حيث يقوم الموظف بالبحث في أنحاء دبي على السيارات الخارقة والفاخرة التي هجرها أصحابها، وذلك مقابل راتب كبير يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني (137 ألف ريال).



ومن مزايا الوظيفة التي أعلنت عنها الشركة أيضاً حصول الموظف الذي يتم اختياره على عمولة كبيرة مقابل كل سيارة فاخرة يتم الحصول عليها وبيعها، بالإضافة إلى مصاريف المعيشة والسفر إلى دبي.

يأتي عرض الشركة البريطانية لهذه الوظيفة الغريبة بعد تزايد السيارات الفاخرة والرياضية المهجورة في دبي بعد أن تركها أصحابها وهربوا من البلاد حتى لا يتم دفع جماركها أو الديون المتراكمة عليها وأقساطها.وتقوم شرطة دبي بمصادرة هذه السيارات من الشوارع العامة ومواقف الانتظار، لكن يتم إلقاء سيارات أخرى في مواقف السيارات في المطارات أو في أماكن نائية يطلق عليها اسم “مقابر السيارات الفاخرة”.

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والمفترض من موظف الشركة أن يبحث عن هذه السيارات الفاخرة في الأماكن النائية المهجورة، ويصل إليها قبل أن تصادرها الشرطة، ويقوم بالبحث والتقصي عن ملاكها أو الشركات والبنوك الممولة لهذه السيارات، من أجل التفاوض معهم وشرائها بثمن جيد، وشحنها للشركة البريطانية كي يتم تجديدها وبيعها.