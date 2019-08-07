هل تصمم الشركات سياراتنا لتتعطل بعد فترة محددة؟

الخليج ٣٦٥ نت – شركات السيارات لديها أساليب خفية ودقيقة لتشجيع الناس على شراء سيارات جديدة.. هل حاولت يوماً البحث عن قطعة غيار لسيارة قديمة نوعاً ما ولم تجدها؟، في الواقع شركات السيارات تتعمد وقف تصنيع بعض القطع الرئيسية والشائعة للسيارات القديمة والنتيجة هي دفع الملاك لشراء موديل جديد بدلاً من البحث للأبد عن قطعة مستعملة نادرة لصيانة السيارة القديمة.

أيضا فكرة تحديث المعدات وشكل السيارة باستمرار هي أحد الوسائل النفسية التي تستخدمها الشركات لتذكير العملاء باستمرار أن سياراتهم تزداد قدماً مع تقديم موديلات جديدة باستمرار.. بالطبع هذا الأسلوب ليس مقتصراً على شركات السيارات فحسب ونظرة واحدة على مجال الهواتف الذكية والكومبويترات يكشف منهجاً مماثلاً في تحديث المنتجات باستمرار لدفع العملاء لتحديث هواتفهم وحواسبهم الشخصية وزرع شعور بالتقدم المستمر، حتى وإن كان وهمياً.

ولكن هل يعني كل هذا أن شركات السيارات تصمم الموديلات بغرض أن تفشل بعد وقت ما؟، هذا غير صحيح، ولكن الدقيق أن الشركات تصمم السيارات لتكون عتيقة وغير أنيقة مقارنة بالموديلات الأحدث والأفضل، وأما بالنسبة لقطع السيارات، فهي معدن وبلاستيك في النهاية بعمر محدد، وكل ما تفعله الشركات هو استغلال بعض العوامل النفسية والتجارية لتذكيرك على الدوام: بإمكانك شراء سيارة ومميزات ومحركات وتصاميم أفضل باستمرار من التي تملكها حالياً.