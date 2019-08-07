كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوتي Z100 تسحب البساط من تحت "سوزوكي ألتو" بعد عرضها في مصر بهذا السعر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحبت سيارة زوتي Z100 البساط من تحت سيارة "سوزوكي ألتو" في مصر بعد تقديم الشركة الصينية سيارتها بفئة واحدة من التجهيزات بطول 3559 مم وعرض 1620 مم وارتفاع 1476 مم وبسعر يصل لـ131.500 جنيه، أي أقل من سعر سيارة ألتو التي كانت أرخص سيارة في مصر ويصل سعرها لـ133.900 جنيه.

وخفضت زوتي الصينية أسعار سيارتها في مصر، التي يطلق عليها Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020، وأصبحت بذلك أرخص سيارة في مصر، فقد كانت تحصل على هذا اللقب "سوزوكي "ألتو"

وزودت السيارة الصغيرة بمحرك "TNN3G10K" مكون من 3 أسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 68 حصان، عزم أقصي 90 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

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ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم، وبذلك فهي تعد واحدة من أكثر السيارات توفيراً للوقود متاحة بالسوق المحلي .

ويتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل الأمان ومساعدة السائق تجعلها مميزة مقارنة بأسعارها، ويأتي في مقدمها وسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل EBD إلكترونيًا وحساسات ركن خلفية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وإنذار في حالة عدم ربط حزام الأمان.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه بينها راديو وMB3 وفرش من لونين ولوحة قيادة بلونين مختلفين مع تطعيمات فضية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية وعداد رقمي لتوضيح معدل استهلاك الوقود.