هيونداي باليسايد 2020 الجديدة “اسعار وصور ومميزات ومواصفات” Hyundai Palisade

الخليج ٣٦٥ نت – تعد هيونداي باليسايد 2020 الجديدة كلياً هي أكبر وأجرأ كروس أوفر من الصانعة الكورية المعروفة حتى الآن، وهو ما يجعلها ذات بريق وجاذبية خاصة لراغبي امتلاك SUV عائلية ذات 8 مقاعد توفر لهم مختلف سبل الأمان والراحة بسعر معقول، ولهذا سوف نلقي اليوم معكم نظرة شاملة على مختلف مواصفاتها ومميزاتها.

حيث تبدأ اسعار هيونداي باليسيد الجديدة من 128,000 الف ريال سعودي الى 177,600 الف ريال سعوي لدى الوكلاء: الناغي – الوعلان – المجدوعي.

التجربة

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بداية، عندما ننظر إلى باليسايد 2020 الجديدة كلياً، نجد أن تصميمها الخارجي يتميز بالجرأة والهيبة، حيث يعتمد على واجهة أمامية كبيرة تحمل بداخلها مصابيح ضخمة تجعلها تبدو أكثر رقياً وتميزاً من مختلف الطرازات الأخرى بفضل لغة تصميمها الجديدة، رغم أن هذا التصميم قد لا يروق للجميع نظراً لأن البعض قد يجد أن الواجهة الأمامية تبدو غريبة بعض الشئ بسبب قدوم المصابيح بتصميم عمودي، ولكن الشبك الأمامي الضخم والتصميم المهيب قد يجعلنا نغض النظر عن تلك النقطة.

من الجانب والجزء الخلفي، نلاحظ أن العمود الخلفي مائل للأمام بشكل جذاب مميز، فيما يتصل زجاج النافذة الأخيرة بالزجاج الخلفي بشكل السقف يبدو وكأنه يطفو بمظهر مميز، ويستمر الانفراد في التصميم بالخلف مع مصابيح عمودية تماثل الأمامية.

الأبعاد الخارجية

الطول: 4.98 متر

العرض: 1.97 متر

الارتفاع: 1.75 متر

قاعدة العجلات: 2.9 متر

الأبعاد الداخلية

عدد المقاعد: 8 مقاعد مقسمة على 3 صفوف

سعة حقيبة الأمتعة الأساسية: 509.7 لتر

سعة حقيبة الأمتعة عند طي الصف الثالث: 1,296.9 لتر

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التصميم الداخلي والتقنيات

وبغض النظر عن إثارة الخارجية للجدل، سوف نجد أن المبهر حقاً هنا هو المقصورة التي تجعلنا نشعر أنها قادمة من سيارة فاخرة من حيث التصميم وجودة الخامات العالية التي بمجرد لمسها تشعر بأنها راقية، خاصة أن الفئات الأعلى تأتي مع كسوة داخلية جلدية وأبواب ذات تطريزات مميزة نجدها عادة في طرازات أغلى.

فور جلوسنا بمقعد السائق، نجد أمام أعيننا شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش تسمح بأنماط عرض مختلفة للمعلومات، إلى جانب وجود شاشة 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي يمكنك عبرها استخدام أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة رؤية علوية لعرض أهم المعلومات على الزجاج الأمامي من تنبيهات أنظمة الأمان المختلفة و إرشادات الملاحة.

من حيث المساحة، فلن بواجه أي من أفراد العائلة أي مشكلة نظراً لأن المقصورة رحبة للغاية كما نرى مع مساحة أقدام كبيرة حتى في الصف الثالث الذي يكفي 3 أشخاص بالغين، رغم أن طوال القامة قد يجدوا المقاعد الأخيرة ضيقة قليلاً، وتوجد العديد من حوامل الأكواب ومنافذ شحن USB في كافة أرجاء الداخلية لمختلف الركاب بجانب حقيبة أمتعة كبيرة يمكن زيادة سعتها بطي الصف الثاني من المقاعد، بجانب وجود خيار لمقاعد أمامية بأنظمة تبريد وتدفئة.

أنظمة الأمان

مثبت السرعة المتكيف

مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية

مراقبة البقعة العمياء

أنظمة الحفاظ على المسار

أنظمة تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية

أنظمة التنبيه من الاصطدامات الأمامية والخلفية

المحرك

السعة: 3.8 لتر

عدد الاسطوانات: 6

القوة: 291 حصان

عزم الدوران: 355 نيوتن.متر

قدرة السحب القصوى: 2,268 كجم

ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات

نظام الدفع: أمامي أو رباعي

تفاصيل الأداء

تقدم لنا هيونداي في باليسايد 2020 مع محرك V6 أداء معقول بالنسبة لسيارة في فئتها، أي أنها لن تشعرك بأن قوتها ضعيفة في مختلف الرحلات، ولكنها بالوقت نفسه تقدم مستوى استهلاك وقود وانبعاثات أقل من المعتاد لتكون قادرة على الموازنة بين الأداء والاقتصادية، وهي تقدم عدة أنماط قيادة تساعدها بالتغلب على أنواع مختلفة من التضاريس مثل الثلوج والرمال والوحل.