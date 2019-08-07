عرض الجبر للتمويل على تقسيط كيا تيلورايد 2020

الخليج ٣٦٥ نت – ليش تنتظر؟ موديلات كيا 2020 وصلت! تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر على سيارات كيا الجديدة. السيارة المشمولة في العرض: كيا تيلورايد 2020 القسط الشهري: 1,977 ريال تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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