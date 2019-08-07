“بالصور” أبرز السيارات التي ظهرت في أفلام مارفل

الخليج ٣٦٥ نت – عالم مارفل السينمائي يحظى بشعبية جارفة، ويتميز كذلك باستعراض مختلف السيارات الفريدة من نوعها عبر أفلامه، ونلقي نظرة عليها معاً هنا. 1- اودي e-tron GT

ظهرت السيارة الكهربائية الرائعة اودي e-tron GT مع توني ستارك، أو الرجل الحديدي بطل فيلم Avengers Endgame، ولقد تم إجراء تعديلات عليها لتصدر صوت قوي على الرغم بأنه لا يصدر منها أي صوت. 2- اودي R8

تعتبر السيارة الألمانية الرياضية اودي R8 أحد السيارات المفضلة لـ روبرت داوني جونيور مؤدي توني ستارك، لذا ظهرت معه خلال أحداث أفلام Iron Man الثلاثة. 3- اكيورا NSX

صاحبت هذه السيارة الرياضية اليابانية الفريدة اكيورا NSX أيضاً توني ستارك خلال أحداث فيلم The Avengers بعام 2011. Advertisements 4- لامبورجيني هوراكان

ظهرت السوبر كار الإيطالية الفاخرة لامبورجيني هوراكان خلال أحداث فيلم Doctor Strange، وكان يقودها بطل الفيلم بيندكت كامبرباتش والذي ظهر بشخصية دكتور سترينج. 5- لكزس LC 500 جاءت السيارة اليابانية لكزس LC 500 مع ملك واكاندا، تشالا الذي يحمل لقب المخلب الأسود، وظهرت كأحد سيارات العمليات الخاصة. 6- اودي TTS

شاركت السيارة الألمانية الرياضية اودي TTS خلال أحداث فيلم Spider-Man Homecoming، وكان يقودها بطل الفيلم سبايدرمان.

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