وكيل "شيري" يعلن عن تخفيضات على جميع طرازات "تيجو" المستوردة

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "شيري" الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار عدد من طرازات شيري تيجو، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية الكبيرة ومتوسطة الحجم حتى 30.000 جنيه.

وضمت التخفيضات جميع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المستوردة وفي مقدمتها "تيجو 4"، بالإضافة إلى تيجو 7 وتيجو 8 اللتان تم طرحهما بالسوق المحلي لأول مرة في 2019.

خفض غبور شيري تيجو 4 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV المقدمة في فئتين من التجهيزات بقيمة 25.000 جنيه لتبدأ بسعر رسمي 305.000 جنيه بدلاً من 330.000 جنيه.

كما خفض غبور النسخة الأعلى تجهيزًا من تيجو4، بنفس النسبة لتباع بسعر رسمي 335.000 جنيه بدلاً من 360.000 جنيه.

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قررت غبور أوتو تعديل قائمة أسعار سيارتها تيجو 7 الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم

في أغسطس الجاري، لتحصل على تخفيضات وصلت إلى 30.000 جنيه.

وأصبحت تيجو7 تباع بأسعار رسمية تبدأ من 335.000 جنيه بدلاً من 365.000 جنيه، بنسبة تخفيض 30.000 جنيه.

كما خفض غبور الفئة الأعلى تجهيزًا من تيجو 7 خماسية المقاعد 25.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 365.000 جنيه مقارنة بـ390.000 جنيه قبل التخفيض.

طالت تخفيضات أغسطس سيارة شيري تيجو 8 كبيرة الحجم، المجهزة بسبع مقاعد والمقدمة بفئة واحدة من التجهيزات، وأصبحت تباع بسعر رسمي 425.000 جنيه بدلاً من 450.000 جنيه بنسبة تخفيض 25.000 جنيه.