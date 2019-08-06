“بالفيديو والصور” كورفيت C8 ستينجراي تظهر في 12 لون بأرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – ربما أهم عنصر جاذب للنظر في خارجية أي سيارة هو لونها.. ويؤمن البعض ان لون السيارة يعبر بقوة عن شخصية مالكها.. البعض يفضل سيارته سوداء، والبعض يفضل الألوان الصاخبة والنادرة.
من أهم ميزات كورفيت ستينغراي 2020 الجديدة هي خياراتها الواسعة لـ 12 لون مختلف، وفي الفيديو المرفق ترون السيارة بكل طلاء متوفر لها، وقد تم تصوير بعضهم أثناء اختبار السيارة أو في ساحات العرض الرسمية أو ربما صور مسربة لها على صفحات الإنترنت، والاستثناء الوحيد هو لون الأصفر “المتسارع”، وإن يشمل الفيديو صورة توقعية لها بهذا اللون.
من بين هؤلاء، ألوان البرونز Zeus والأزرق Rapid والأصفر المتسارع هي الإضافات الجديدة لكورفيت، أما الباقي فمنقول من كورفيت السابقة.
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