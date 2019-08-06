جيب جراند شيروكي 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن المصورون التجسسيون مؤخراً من الحصول على أول اللقطات الحية للجيل القادم من جيب جراند شيروكي 2021 أثناء اختبارها، والتي تبدو أكبر من الجيل الحالي رغم التمويهات.

من المتوقع أن تأتي جيب جراند شيروكي 2021 مستندة على منصة جديدة كلياً من ألفا روميو مع تصميم جديد يسمح للـSUV بالتطور أكثر تقنياً، ما يعني أننا سنرى أحد أنواع محركات الهايبرد بجانب خيار لمحرك V6 ومحرك V8 بالفئات الأعلى.

من التصميم والحجم، نجد أن جيب جراند شيروكي الاختبارية تحمل تمويهات ثقيلة لإخفاء معالمها مع وجود ألواح هيكل مزيفة تخفي الهيكل الحقيقي، وهو ما قد يؤثر على حجمها بشكل كبير أيضاً، خاصة في المقدمة أسفل الشبك الأمامي لزيادة حجم الواجهة، كما يوجد تدعيمات خلفية تحاول جعل حقيبة الأمتعة أكبر مما هي عليه وذات شكل مربع.

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من المحتمل أن جيب أقدمت على تلك الخطوة كي تجعلنا نعتقد بأننا ننظر إلى جيب جراند واجونير الأكبر، ولكن رغم ذلك من السهل معرفة أن هذه هي جيب جراند شيروكي عند تخيلها من دون الألواح الإضافية لتكون أبعادها قريبة من جراند شيروكي الحالية، حيث يتوقع أن تأتي مع صفين من المقاعد لإتاحة الفرصة لطراز واجونير وSUV أخرى غير مسماة بعد للقدوم بثلاثة صفوف.

هذا ولا يزال أمامنا الكثير من الوقت حتى يتم تدشين جيب جراند شيروكي 2021، ما يتوقع أن يتم في وقت ما خلال عام 2020 المقبل.