تويوتا راف فور 2019 تحصل على أعلى تقييمات السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – التقنيات الحديثة حققت مستويات سلامة غير مسبوقة في السيارات، وقد رأينا ثمار ذلك حتى في السيارات الصغيرة غير الفاخرة، وقد حصلت موديلات كيا كأبرز مثال على أعلى معدلات تقييم السلامة من معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة الأمريكي IIHS، متفوقة على شقيقتها هيونداي.
من أبرز الأمثلة الأخرى هي تويوتا راف فور، إحدى أعلى سيارات الكروس أوفر مبيعاً في العالم، والتي حصلت على تقييم “اختيار السلامة الأعلى +” الأفضل من المعهد بعد اختبارات أخيرة، ولكن مع توضيح أن هذا التقييم يأتي في حالة استخدام مصابيح أمامية محددة لنسخة راف فور هايبرد Limited، أما باقي نسخ راف فور فقد حصلت مصابيحها الأمامية على تقييم “سيئ” أو “هامشي”.
المصابيح الأمامية هي دائمة العقبة الأكبر أمام معظم السيارات، حيث رأينا أن كيا تيلورايد فشلت في الحصول على أعلى تقييمات السلامة من المعهد أيضاً بسبب المصابيح الأمامية.
بغض النظر عن المصابيح الأمامية، حققت راف فور تقييم “جيد” في جميع الاختبارات الأخرى، لتصبح واحدة من 6 موديلات SUV فقط التي حصلت على أعلى تقييمات السلامة من المعهد، بجانب مازدا CX-5 وسوبارو فويستر وهيونداي توسان وهيونداي كونا وفولفو XC40.
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