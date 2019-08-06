العثور على قطع غيار بورش مزيفة بقيمة 254 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – “ملاك بورش يستحقون الاستمتاع بسياراتهم لأطول فترة ممكنة، لهذا قطع الغيار الأصلية عالية الجودة هي مهمة للغاية”؛ هكذا صرحت بورش، ومن الواضع أن مشكلة قطع بورش المزيفة انتشرت بشكل دفع الشركة الألمانية لتأسيس قسم متخصص فقط في مطاردة ومقاضاة صناع القطع المزيفة.

هذا القسم المسمى “فريق حماية العلامة” يقوم بتتبع ووقف إنتاج القطع المزيفة لمنتجات بورش، وقد تمكن الفريق من العثور على ومصادرة أكثر من 200,000 قطعة مزيفة بقيمة 68 مليون دولار (254 مليون ريال) حتى الآن.

وصرحت بورش أن معظم القطع المزيفة قادمة من ريف الصين وتصل إلى منصات الشراء الإلكترونية مثل امازون وايباي وعلى بابا.. وصرحت بورش “أحيانا القطع المزيفة واضحة، لكونها أرخص بكثير من المعتاد، أو لأن شعار بورش عليها غير دقيق، وأحيانا نرى حيوان مختلف في مركز الشعار، مثل نعجة بدلاً من حصان”.

وحذرت بورش أن سوق القطع المزيفة يستمر في النمو، خاصة للقطع المتعرضة للتلف بسهولة مثل العجلات وأقراص العجلات والوسائد الهوائية، وهنا تشير بورش لواحدة من أهم مخاطر هذه القطع المزيفة وهو تأثيرها على السلامة، لكونها لم تتعرض لاختبارات أو موافقات رسمية.