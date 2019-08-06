“بالصور” أبرز 5 مميزات في جي ايه سي جي اس8 2020 GAC GS8

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي سابقاً عن كروس أوفر GS8 المتوسطة الرائدة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها بسعر يبدأ عند 89,500 ريال، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز 5 منها.

أبعاد كبيرة

تأتي GS8 بأبعاد كبيرة حيث طولها 4.81 متر، عرضها 1.91 متر، ارتفاعها 1.77 متر، قاعدة عجلاتها 2.8 متر، وهي تزن 1,840 كجم وترتكز على جنوط 18 أو 19 إنش.

تصميم عصري

لدى السيارة متعددة الأغراض تصميم خارجية عصري بمصابيح أمامية وخلفية LED، وتوحي شخصيتها بالهيبة على الطريق، كما لديها زجاج خلفي معتم يزيد خصوصية الركاب.

مقصورة متقدمة

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تمتاز المقصورة بالبساطة والعصرية بآن واحد، حيث تنجيد المقاعد من الجلد بخيارات ألوان متعددة وزخارف خشبية، ويتوسط الكونسول الوسطي شاشة المعلومات الترفيهية المدمجة بها نظام الملاحة بقياس 10 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر لوحة شحن لاسلكي للهاتف وزر تشغيل/إيقاف المحرك.

أمان عالي

قائمة مميزات جي ايه سي GS8 طويلة منها مكيف هواء ثلاثي المناطق، مقاعد مدفأة ومهواة للسائق والراكب الأمامي، تشغيل عن بعد، مستشعرات ركن، نظام عرض 360 درجة، تعزيز الاتزان الإلكتروني، مثبت سرعة، مساعد بدء السير على الطرق الصاعدة، نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار، نظام التحكم عند النزول من المرتفعات، مساعد الكبح الهيدروليكي، 6 وسائد هوائية و6 مكبرات صوت.

محرك قوي

يستمد الطراز الرائد طاقته عبر محرك تيربو 4 سلندر قوة 200 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، ما يتيح له الوصول إلى سرعة قصوى 200 كم/س، على أن يحقق صرفية وقود 12.4 كم/لتر، مع الأخذ بالاعتبار أن خزان الوقود سعته 66 لتر.