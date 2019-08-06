أسباب صفير فرامل السيارة وكيفية علاجها

الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين هو صدور صوت صفير من الفرامل، ويزداد هذا الصوت عند هبوط السيارة المنحدرات وأثناء الضغط المتكرر على دواسة المكابح، ويرجع الخبراء سبب صدور صوت الصفير إلى وجود مشكلة في أحد أجزاء المكابح، سواء كانت أقراص الفرامل أو البطانة (الفحمات) أو سلندر المكابح.



وخلال السطور القادمة سوف نعرض أبرز أنواع وأسباب صفير الفرامل وكيفية علاج هذه المشكلة.

1- صفير حاد مع ارتجاج مقود القيادة



هذه الحالة تدل على تآكل بطانة الفرامل تماماً، ويصدر الصفير الحاد نتيجة احتكاك حديد الفرامل مع اسطوانة الفرامل، ويجب في هذه الحال تغيير بطانة الفرامل، وخرط قرص الفرامل إذا وجد أنه قد تأثر بهذه المشكلة.

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2- صفير بسيط



يصدر هذا الصفير عند بداية تآكل وتلف بطانة الفرامل، ولعلاج هذه المشكلة قامت بعض الشركات بوضع قطعة نحاسية في قماش الفرامل، موصلة بلمبة في طبلون السيارة تضئ عند اقتراب نفاد هذه القطعة، ويفضل تغيير بطانة الفرامل.

3- صفير صادر من سلندر الفرامل



عند استخدام المكابح في إيقاف السيارة، يقوم السلندر بالضغط على بطانة الفرامل فتسد الأسطوانة، وهنا يتم تحويل الطاقة الحركية إلى حرارية عن طريق الاحتكاك فتتوقف السيارة، لكن مع كثرة الضغط على المكابح يتأثر السلندر أو المكبس بالحرارة، في هذه الحالة يجب فحص السلندر وتزييته من الداخل أو تغييره، كما يفضل تشحيم مسامير الفرامل أيضاً.