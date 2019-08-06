“بالصور” أبرز 5 مميزات في جي ايه سي جي ايه8 2020 GAC GA8

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي سابقاً عن سيدان GA8 الكاملة الرائدة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها بسعر يبدأ عند 84,800 ريال، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز 5 منها.

حجم معقول

تأتي GA8 بأبعاد كبيرة تليق بفئة السيدان كاملة الحجم، حيث يبلغ طولها 5 متر، عرضها 1.91 متر، ارتفاعها 1.5 متر، في حين أن قاعدة عجلاتها بطول 2.9 متر مع وزن 1,772 كجم مع عجلات 18 إنش.

تصميم أنيق

تأتي السيدان المميزة بهيكل خارجي صلب وواجهة أمامية ذات شبك كبير محاط بمصابيح أمامية نحيفة مع لمبات خلفية تحمل نمط إضاءة على شكل حرف G.

أمان متقدم

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وفيما يتعلق بخصائص الأمن والسلامة، نجد أن GA8 2020 تأتي مع عدة أنظمة متقدمة مثل التنبيه عند مغادرة المسار والتحذير من النقطة العمياء، إضافة لوجود عدة وسائد هوائية.

تقنيات متطورة

تقدم لنا GA8 2020 عدة تقنيات مميزة للغاية تتضمن نظام PM2.5 المتقدم لتنقية الهواء من التلوث داخل المقصورة، إضاءة محيطية زرقاء، نظام مانع ضوضاء متكيف، نظام صوتي فاخر، ومقاعد خلفية ذات أنظمة تدفئة وتهوية وتدليك.

أداء عالي

أما عن المحرك، فهو يتوفر بخيار واحد من نوع 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر بقوة 198 حصان و320 نيوتن.متر للعزم متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات قادر على بلوغ سرعة 220 كم/س.