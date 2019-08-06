“بالصور” أبرز 5 مميزات في جي ايه سي جي اس3 2020 GAC GS3

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي سابقاً عن كروس أوفر GS3 تحت المدمجة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها بسعر يبدأ عند 49,100 ريال، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز 5 منها.

أبعاد عملية

تأتي كروس أوفر GS3 تحت المدمجة بأبعاد صغيرة ولكن عملية مناسبة لمختلف المدن والعائلات الصغيرة، حيث أنها بطول 4350 ملم وعرض 1825 ملم وارتفاع 1680 ملم وقاعدة عجلات 2560 ملم، مع حقيبة أمتعة سعتها 370 لتر وتصل إلى 780 لتر عند طي المقاعد.

لافتة للأنظار

تأتي كروس أوفر جي ايه سي GS3 مع تصميم رياضي منحوت متكامل بشكل عصري حديث لافت للأنظار، وهو ما يعتمد على عدة عناصر تصميم بارزة تبدأ مع العجلات ذات قياس 16 أو 18 إنش، الشبك الأمامي الديناميكي الذي يشبه الأجنحة الطائرة، الخطوط الجانبية البارزة الحادة، مصابيح LED الأمامية ذات الأضواء النهارية التي تشبه عيون النسر بشكل يذكرنا بالسيارات الفاخرة، ومصابيح LED الخلفية التي تتخذ شكل ربطة العنق، دون أن ننسى وجود فتحة سقف مخفية تعمل بالكهرباء ومضادة للانضغاط تسمح برؤية السماء بدون عائق مع قضبان علوية من سبائك الألومنيوم التي تجعل GS3 أكثر عملية وعائلية بشكل يتناسب مع حزم الأمتعة بالأعلى، ولا ننسى أن السقف يمتلك تصميم معلق مميز بفضل إخفاء العمود الخلفي في هيكل السيارة.

عامرة بالتقنيات

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تعمل مقصورة جي ايه سي GS3 بالتركيز على راحة ركابها بشكل أساسي، وهو ما يبدأ مع لغة التصميم الجديدة الرياضية ذات الانسيابية العالية والشعور بالرحابة مع توفير مدى رؤية أكبر لتحسين مستوى الأمان على الطرق، مع تصميم بسيط للوحة القيادة التي تضم شاشة لمسية 8 إنش اختيارية لنظام الترفيه المعلوماتي مع دعم الملاحة، والتي يوجد أسفلها عدة أزرار مرتبة مع عدد قليل من الأزرار المدمجة بالمقود للتحكم في كافة الوظائف المختلفة بشكل واضح وبسيط يسهل فهمه بسرعة.

عالية الجودة

تعتمد المقصورة على استخدام كسوة جلدية عالية الجودة على كل من لوحة القيادة، ألواح الأبواب الداخلية، المقاعد الأمامية والخلفية، وحتى مسند الذراع الوسطي بجانب عدة لمسات من الكروم الأسود اللامع حول عصا الناقل وحوامل الأكواب بشكل يشعر الركاب بالرقي في الفئة الأعلى، في حين تستخدم الفئة الأقل مقاعد مكسوة بالقماش.

تناسب عشاق التنظيم والترفيه

تقدم المقصورة 25 مكان مختلف للتخزين داخل المقصورة، ما بين حوام أكواب ومنافذ تخزين بالأبواب وصندوق القفازات بشكل عملي للغاية، بجانب تقديم مقاعد خلفية رحبة ومريحة بفضل استخدام أنواع عالية الجودة من البطانة، في حين يحصل السائق على دعم لتغيير الوضعية في 6 اتجاهات يدوياً مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، إلى جانب وجود نظام لتعديل مستوى صوت الراديو حسب السرعة من خلال النظام الصوتي ذو 4 مكبرات صوت، مع اثنين من مخارج USB للشحن في للمقاعد الأمامية والخلفية ودعم لتشغيل السيارة عن بعد عبر تطبيق للهواتف الذكية مع مراقب لضغط الإطارات وأنظمة تعليق خلفية وأمامية مستقلة لمزيد من الراحة.