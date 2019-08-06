كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاندروفر ديفيندر 2020 تجري اختباراتها النهائية في صحراء الإمارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرّ الجيل القادم من لاندروفر ديفيندر بالعديد من الاختبارات القاسية، فقد شاهدنا الـ SUV خلال اختبارات الشتاء القارس في حلبة نوربرجرنج، لتنتقل بعدها إلى كينيا و تتعامل مع الطرق والمسارات الوعرة،و أخيرًا في دبي.

ولكن السؤال الذي يراود القاريء لماذا دبي؟ باختصار شديد يقع المقر الرئيسي للأسطول العالمي لمنظمة الصليب الأحمر المتخصصة في الإسعاف الطبي في مناطق الكوارث الطبيعية والحروب، وحصلت المنظمة على نموذج مبدئي لديفيندر لتجربتها على الكثبان الرملية والمنعطفات الجبلية.

يُذكر أن لاندروفر والصليب الأحمر يتعاونان منذ 65 عامًا، وقد مدد كلاهما شراكتهم العالمية لثلاثة أعوام أخرى، و من المتوقع الكشف عن ديفيندر 2020 في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في سبتمبر القادم.