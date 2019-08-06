بوجاتي SUV قد تكون كهربائية بالكامل+السعر المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – رغم التردد والتحفظ القادم من بوجاتي تجاه فئة الـ SUV، يؤمن الكثيرون أن الشركة الفرنسية مهتمة ببناء كروس اوفر جديدة، وطبقاً لتقارير أخيرة، هذه الكروس اوفر قد تكون كهربائية بالكامل.

التقارير السابقة أشارت إلى أن بوجاتي ستصنع كروس اوفر فاخرة مبنية على لامبورجيني اوروس مع استخدام نفس محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر، ولكن تقرير جديد من Automobile Magazine يزعم أن الموديل سيعتمد على مولد كهربائي بالكامل، مع الاستعانة بالشركة النمساوية ماجنا شتير لبناء الكروس اوفر في مصنعها.

يبدو أن بوجاتي في تواصل مع بورش وشركة السيارات الكهربائية الكرواتية Rimac لاستخدام مولدهم الكهربائي بقوة 1850 حصان، والمستخدم بالفعل في موديلات C-Two وبينينفارينا باتيستا الخارقة.

ولكن هل ستقوم بوجاتي بطرح كروس اوفر بقوة تقترب من 2000 حصان مع الاستمرار في إنتاج شيرون في ذات الوقت؟، خاصة وأنه من المتوقع أن بوجاتي ستبيع قرابة 600 نسخة من الكروس اوفر كل عام.. أي انها ستكون أقوى وأكثر رواجاً ورخصاً من شيرون بسعر متوقع 850 ألف دولار (3.2 مليون ريال)، وهو ما قد يعترض عليه عملاء الشركة الحاليين.. لننتظر ونرى ما ستقوم به بوجاتي.