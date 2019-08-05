ميتسوبيشي باجيرو يبدأ إيقافها في الأسواق العالمية

الخليج ٣٦٥ نت – مع توقف ميتسوبيشي باجيرو في اليابان وإطلاق الإصدار الأخير لها هذا العام، بدأت الشركة خطوات وقف إنتاج نسختها العالمية، بداية من بريطانيا بعد 37 سنة وأكثر من 114,000 سيارة مباعة هناك.

آخر نسخة باجيرو وصلت إلى بريطانيا مؤخراً وتم إضافتها للأسطول التاريخي للشركة، وهو أسطول خاص يضم أهم موديلات ميتسوبيشي العريقة.. وتأتي هذه النسخة من باجيرو بعدد واسع من الميزات مثل زخرفات جلدية وكاميرا خلفية وتحكم مناخي ونظام ملاحي بالأقمار الصناعية.

وصرحت ميتسوبيشي: “باجيرو كانت سيارة بالغة الأهمية لنا، وقد ساعدتنا على أن نكون من رواد فئة الدفع الرباعي والـ SUV من الثمانينات.. والنجاح الواسع للسيارة في بريطانيا هو دلالة على قوتها وإعجاب عدد واسع من المستهلكين بها من مختلف الأذواق والاهتمامات”.

ويُذكر أنه كانت هناك آمال بعودة باجيرو للأسواق في 2021 بالاعتماد على شاصيه باترول الجديد، قبل اتضاح أن باترول 2020 هي مجرد فيس ليفت ولن نرى الجيل القادم منها قبل 2024 او 2025.