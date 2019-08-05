رينو ستقلل حصتها في نيسان لإعادة إحياء اندماجها مع فيات كرايسلر

الخليج ٣٦٥ نت – رينو قد تقوم بخفض حصتها في نيسان في محاولة لإعادة إحياء مفاوضات الاندماج مع فيات كرايسلر، حسب تقرير جديد من The Wall Street Journal.

الجريدة نقلت عن مصادر أن رينو قد تخفض حصتها المقدرة عند 43.4% حالياً في نيسان لإعادة ضبط توازن التحالف العالمي، وإن كانت ستحتاج موافقة الحكومة الفرنسية التي تمتلك حصة 15% في رينو.

ويُذكر أنه لطالما كانت العلاقة بين رينو ونيسان متوترة لامتلاك نيسان حصة 15% فقط في رينو رغم كونها الشركة الأكبر في القيمة السوقية، وهو ما دفع نيسان للتخوف من اندماج رينو وفيات وكرايسلر لأنه سيؤدي لإضعاف حصتها الصغيرة من الأساس.

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المفاوضات الداخلية بين رينو ونيسان مستمرة حالياً لتحديد حصص الأسهم لكل طرف، مع الأمل بالوصول إلى مذكرة تفاهم مبدئية في سبتمبر القادم.. ويُذكر أن رئيس فيات كرايسلر مايك مانلي صرح الأسبوع الماضي أن الاندماج بين شركته ورينو “سيساعد كلا الشركتين”، واصفاً إياه بـ “الفرصة العظيمة لنا، ونؤمن أنها فرصة جيدة جداً لرينو أيضاً”، ما يوضح أن الاندماج لا يزال مطروحاً بقوة على الطاولة.