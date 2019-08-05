نيسان صني 2020 تظهر بتجربة قيادة.. فما مدى تحسنها مقارنة بالسابق؟

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان كشفت عن صني 2020 الجديدة كلياً بتصميم أكثر أناقة يذكرنا بالتيما وداخلية مختلفة تماماً وعدد واسع من تقنيات السلامة، والسؤال هنا ما مدى تحسن السيارة عن الموديل السابق؟.. لنذكر أن صني السابقة كانت واحدة من أرخص السيارات بالعالم، ولكن قررت نيسان الاهتمام بتحسين الجودة في الموديل الجديد وإن أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في السعر.

التصميم الخارجي

صني الجديدة تعتمد على منصة V المشتركة مع كيكس، وهي مقارنة تعترف بها نيسان بدون تردد مع النجاح المعقول لكيكس في فئتها.. أما التصميم الخارجي فيذكرنا بالتيما مصغرة وهي مقارنة أخرى جيدة لكون التيما الحالية وسيمة للغاية.. بشكل عام، نؤمن أن شكل الموديل الحالي أفضل بسهولة من الموديل السابق، مع كون صني 2020 أعرض وأطول وأقل ارتفاعاً، بلغة تصميم “عاطفية” حسب وصف الشركة، مع جنوط 15 إنش بشكل قياسي وآخر 17 انش اختياري.

المحرك والأداء: كفاءة استهلاك الوقود فوق السرعة

صني 2020 تتوفر بمحرك واحد فقط سعة 1.6 لتر بأربعة سلندر بقوة 122 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر، وهي زيادة 12% في القوة و7% في عزم الدوران عن الموديل السابق، مع نظام دفع أمامي وجير خمس سرعات للنسخة الأساسية، أو جير CVT للنسخ الأخرى.

من الواضح ان نيسان ركزت على كفاءة استهلاك الوقود، والتي وصلت إلى 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، مع وصول الكفاءة على الطرق السريعة إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

الداخلية

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من الواضح أن الداخلية مستوحاة بقوة من كيكس، وما يميز صني هنا أن داخلية تبدو أفضل بكثير من سعرها، بجلود مخيطة على لوحة القيادة ولمسات برتقالية في مختلف أنحاء المقصورة للنسخ الأعلى في المجال، ومقاعد أمامية مريحة.. وتأتي فيرسا بشاشة لمسية 7 إنش مع تطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.

بالنسبة للمساحة التخزينية فقد زادت مقارنة بالموديل السابق إلى حوالي 15 قدم مكعب، وهو رقم مدهش بالنسبة لسيارة صغيرة، وللمقارنة هذه هي نفس السعة التخزينية لتويوتا كامري متوسطة الحجم.

تقنيات السلامة

صني لا تأتي بنظام ProPilot الأحدث لنيسان ولكنها تتمتع بعدد واسع من أنظمة السلامة المتطورة الأخرى مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة والتحذير من مغادرة حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية وراصد للنقطة العمياء والمزيد.

السعر

نيسان أعلنت عن الأسعار الأمريكية لصني 2020 الجديدة بزيادة 8,500 ريال عن السابق، حيث تبدأ من من 14,730 دولار (55,000 ريال)، مع ارتفاع السعر إلى 16,400 دولار (61,400 ريال) عند إضافة جير CVT، أما نسخة SR المحملة بالعديد من الخيارات والتقنيات الإضافية فيصل سعرها إلى 18,240 دولار (68,000 ريال)، والتي تشمل جنوط 17 إنش ونظام تحكم اوتوماتيكي في المناخ ونظام اوديو بست مكبرات صوت وميزة فتح السيارة عن بعد والمزيد.