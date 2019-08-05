“بالصور” تدشين نفق في الدمام قبل موعده بشهرين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “عصام بن عبداللطيف الملا” وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، أن المهندس “فهد بن محمد الجبير” أمين المنطقة الشرقية سيدشن مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز تقاطع شارع 28 بالدمام بعد غد الأربعاء أي قبل موعده المقرر بشهرين، على أن يتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع في شهر أكتوبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

ويتكون المشروع الذي سيتم تدشينه بعد غد من مسارين داخل النفق في كل اتجاه بطول 850 متراً، بالإضافة إلى مسارين آخرين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين، ويعتمد إنشاء النفق على جدران استنادية خرسانية ترتكز على قواعد خرسانية، والتي بدورها هي الأخرى مرتكزة على أوتاد من الخرسانة بأعماق تصل في بعض المناطق إلى 16 متر.

وقد تم مراعاة مايلي عند عملية الإنشاء:

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عدد 2 سلم طوارئ واحد بكل اتجاه.

عدد 2 بلاطة للدوران في الاتجاهين وبلاطة النفق الرئيسية بمنطقة التقاطع.

زيادة عدد المواقف للسيارات على طول طرق الخدمة للنفق بالاتجاهين بشكل طولي وعرضي على حسب القطاع العرضي في كل منطقة من الطريق.

تطوير رصف المشاة خلف منطقة مواقف السيارات بعرض لا يقل عن 2 متر.

وكان قد تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من قِبَل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في وقت سابق، ويتكون من جسر علوي في شارع 28 أيضاً مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بالدمام.

يُذكر أن المشروع كاملاً والمكون من”النفق والجسر والتقاطع” الذي تُقدّر قيمته الإجمالية بأكثر من 268 مليون ريال، يهدف إلى المساهمة بشكل كبير في فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، داخل النفق شرقاً وغرباً في كلا الاتجاهين، وشمالاً وجنوباً بالجسر العلوي.