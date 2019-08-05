بدء استبدال دليل مستخدم السيارة الورقي بالنظام الرقمي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن لاحظت الشركات المصنعة للسيارات إهمال مالكي السيارات من قراءة كتيب السيارة على الرغم من أهميته العظيمة كان لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، لذا توجهت بعض الشركات إلى تطوير الكتيب الورقي إلى استخدام نظام إلكتروني رقمي.



لذا قامت الشركات بتوفير كتيب الاستعمال بطرق مختلفة، فقامت بعض الشركات بعرضه من خلال شبكة الإنترنت أو على أسطوانة DVD لمشاهدتها على الحاسوب، بينما قامت شركات أخرى بدمجه في أنظمة الملتيميديا بالسيارة.

وتنوع كذلك عرض كتيب الاستعمال على نظام الملتيميديا بالسيارات حسب نوع السيارة وموديلها، فعلى سبيل المثال نجد نظام الملتيميديا في سيارات بي إم دبليو تحتوي قائمة “السيارة” على بند فرعي يعرض جميع المفاتيح وعناصر الاستعمال المرتبطة على الشاشة، ويتم شرح الوظيفة بمجرد النقر على عنصر الاستعمال.

كما قامت بعض الشركات بالاعتماد على تقنيات متقدمة أكثر من أجل مزيد من التفاعل، مثل استخدام تقنية الواقع المعزز “Augmented Reality” وتطبيقات الهواتف الذكية.

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وهو ما نجده على سبيل المثال في بعض طرازات سيارات مرسيدس المدمجة مثل الفئة A البرنامج الخدمي Ask Mercedes، والذي يقدم إرشادات حول القيادة الاقتصادية مثلاً، كما يمكن عند توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى جزء من قمرة القيادة، تظهر على الشاشة عناصر القائمة، والتي من خلالها يتم تقديم الشروحات والتوضيحات المناسبة لهذا الجزء في السيارة.

أما أوبل فقد طورت الكتيب بحيث يتم عرضه بطريقة الفيديو، حيث يتم من خلال فيديوهات على الإنترنت شرح مفصل للمعلومات الهامة في السيارة، كما تم تسهيل العثور على هذه المقاطع، حيث يمكن أن تجدها بموقع الشركة الألمانية على شبكة الإنترنت أو على موقع يوتيوب أو في تطبيق MyOpel على الهاتف الذكي.