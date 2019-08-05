هيونداي تحذر من اقتناء طرازات غير خاضعة للمواصفات السعودية والخليجية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل سيارات هيونداي بالمنطقة الغربية انها غير مسئولة عن الاعلانات الترويجية التي نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي مؤخرا حول توفر طرازات هيونداي تعمل بمحركات ديزل، ولفتت عناية عملائها ان هذه الطرازات غير خاضعة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية وبالتالي فان هذه الطرازات لا تخضع للضمان المعتمد منها او من الشركة الام ولا تشملها برامج خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار محذرة العملاء من شرائها او اقتناءها.

وذكرت ادارة العلاقات العامة بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي أن الشركة تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أفضل الطرازات التي تناسب اسواقنا المحلية بمواصفات عالية.

وختمت ادارة العلاقات العامة أن سياراتها متوفرة في أكثر من 160 صالة عرض و نقطة بيع، وذلك يشمل موزعينا المعتمدين، مع توفر اكثر من 70 نقطة خدمة ما بعد البيع و قطع الغيار.