5 خرافات عن طرق العناية بالسيارة وتنظيفها.. احذر منها

الخليج ٣٦٥ نت – يحرص بعض قائدي السيارات إلى العناية بسياراتهم بصورة مبالغة مما يجلب الضرر لها، حيث يقومون يومياً بغسل سياراتهم بانفسهم، كما يقومون بتنظيفها من الخارج والداخل عدة مرات على مدار اليوم مستخدمين أدوات قد تتسبب بتلف أجزاء بالسيارة.



وتنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعية العديد من النصائح والخرافات حول تنظيف السيارات، كثير منها يعتبر ضار بالسيارة، لذا سوف نعرض اليوم هنا عدد من هذه النصائح والخرافات حول تنظيف السيارة، ونكشف مدى صحتها.



1- خرافة: لمعان السيارة يدل على عدم حاجتها للتنظيف

الحقيقة: ألوان طلاء بعض السيارات لا يظهر الأتربة والأوساخ الصغيرة المتكونة على سطح السيارة هذه الأتربة تضر طلاء السيارة في حال تركها، لذا يجب العناية بالسيارة وتنظيفها باستمرار.

2- خرافة: يمكن استخدام سائل تنظيف الصحون في غسل السيارة

الحقيقة: سائل تنظيف الصحون يحتوي على مواد كيميائية مختلفة قد تتسبب في بهتان لون الطلاء وإزالته مع التكرار.

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3- خرافة: استخدام الملابس القديمة في تنظيف السيارة

الحقيقة: استخدام الملابس القديمة يضر بطلاء السيارة عند التنظيف بها لخشونتها، ويجب استخدام المناشف الناعمة المخصصة لتنظيف سطح السيارة.

4- خرافة: تغليف وتشميع السيارة يحمي السيارة لمدة عام كامل

الحقيقة: تختلف مدة صلاحية وكفاءة تشميع السيارة على حسب عدد من العوامل، منها المناخ والبيئة المحيطة بالسيارة وجودة التشميع ونوع السيارة.

5- خرافة: تلميع وتشميع السيارة لا يجعلها في حاجة للغسل والتنظيف

الحقيقة: يجب العناية بالسيارة وتنظيفها باستمرار حتى لا تلتصق الأتربة الدقيقة بالتشميع وتعرضه للتلف السريع.