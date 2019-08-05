إسبانيا تبدأ رصد المخالفات المرورية باستخدام طائرات درون

الخليج ٣٦٥ نت – تبذل حكومات الدول مجهودات ضخمة في محاولة للسيطرة على ارتفاع حوادث الطرق وما تسببه من إصابات ووفيات، لذا تعمد إلى فرض عقوبات مشددة وضبط من يخالف قانون السير.

ومؤخراً بدأت بعض الدول الأوروبية في مراقبة الطرق السريعة باستخدام طائرات الدرونز (طائرات بدون طيار) من أجل فرض مخالفات مرورية على المخالفين، من هذه الدول بريطانيا وفرنسا، كما بدأت اليوم إسبانيا تسيير هذه الطائرات في أجوائها أيضاً لرصد المخالفات.

ولقد صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمرور لوكالة فرانس برس، بأنه من المقرر تجربة استخدام 3 طائرات درونز مزودة بكاميرات عالية الدقة فوق الطرقات لرصد التصرفات الخطرة في محيط جزر الكناري، قبل تعميم التجربة وتشغيلها الفعلي في بقية أنحاء البلاد.

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كما صرح المتحدث الرسمي، أنه سوف يتم شراء 20 طائرة إضافية من هذا النوع من أجل استخدامها على باقي الطرق والمدن، وكشف المتحدث عن وجود 11 طائرة مسيرة بالفعل في إسبانيا، ولكنها خاصة بمراقبة حالة الطرق وكشف أماكن الازدحامات المرورية والحوادث فقط، لكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الطائرات لتحرير مخالفات.



وعن طريقة عمل طائرات الدرونز قال المتحدث، أنه يتم تكليف أحد العناصر بتسيير الطائرات في حين يتولى آخر مراقبة التسجيلات، وتسجيل المخالفات.



وأضاف أن المخالفات التي ترصدها الطائرات هي عدم احترام خط التوقف وعمليات التجاوز الخطرة واستخدام الهاتف خلال القيادة وعدم ربط حزام الأمان، وغيره، لكنها في الوقت الحالي لن تقوم برصد السيارات التي تتخطى السرعة القصوى.

وقالت المديرية إنه من المنتظر زيادة ازدحام الطرق نتيجة سير 47 مليون شخص بسبب العطلة الصيفية، وأن الدولة عانت العام الماضي 2018 من ارتفاع حالات الوفيات نتيجة الحوادث، وأن عدد من لقي حتفه وصل إلى 1180 شخصا.