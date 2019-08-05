معلومات وأنواع وتركيبات إطارات فورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – تعتبر إطارات سيارات الفورمولا 1 من أهم عنصر في نجاح السباق إذ تتعرض الى ضغط كبير تحت الأجواء الحارة ومن السائق بطريقة تحكمه في الكبح أثناء السباق.. والسائق الذي يجيد المحافظة على الإطارات هو الرابح الأكبر والأهم من كل هذا، إن الفريق الذي يتمّكن من بناء سيارة لا تتسبب بتآكل الإطار بشكل كبير خلال السباقات يحظى بتفوّق نسبي على باقي الفرق.

في هذا المقال سنتعرف على أنواع إطارات الفورمولا 1 المستخدمة في موسم 2019.

في موسم 2019، تقدم الشركة الإيطالية بيريلي التي تزود الفورمولا 1 بالإطارات لعامها التاسع خمس نوعيات جديدة مقارنة بالسبع التي قدمتها في موسم 2018.

التركيبة الأولى: وهي الأكثر قساوة: ويتم تحديدها بعلامة بيريللي بيضاء اللون، لكن من دون أية خطوط حول أو خارج جدار الإطار.

التركيبة الثانية: ويتم تحديدها عن طريق علامة بيريللي بيضاء بالكامل.

التركيبة الثالثة: ويتم تحديدها عن طريق علامة بيريللي صفراء اللون بالكامل.

التركيبة الرابعة: ويتم تحديدها عن طريق علامة بيريللي حمراء اللون بالكامل.

التركيبة الخامسة: (الأكثر ليونة) ويتم تحديدها عن طريق علامة بيريللي حمراء اللون ولكن من دون أية خطوط حول أو خارج جدار الإطار

وتطلق كل هذه التركيبات الخمسة بالملساء أو ما يسمى بـ السليك وهي الانسب والأسرع في الاجواء الجافه لتمتعها بالتماسك على الأسفلت الذي يتمتع بحالة جيدة بينما تكون الإطارات ذات الأخاديد مناسبة للمسار المبتل او في الأجواء الماطرة إذ تعتبر الأكثر سلامة للسائق. وتتكون أطقم الطقس الماطر من تركيبة الإنترميديت الخضراء (للمسار الرطب) و تركيبة الـ فُل ويت الزرقاء (للأمطار الغزيرة).

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بعض المعلومات عن الإطارات:

– الإطار يمكن أن يُنفخ فقط بالهواء او بالنيتروجن.

– لا يحق للفريق بأن يعدّل بالإطارات بأي شكل من الاشكال.

– إن بطانيات الإطارات مسموح بإستعمالها فقط لتسخين الطبقة الخارجية للإطار.

– الإطار يجب ان يكون متصل بالسيارة من خلال قفل واحد.

– إن مسدس الإطارات المستعمل لفك وربط الإطار يمكن أن يعمل فقط على الهواء او النيتروجين.