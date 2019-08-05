"IFG" تكشف عن تخفيضات على زوتي Z300

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة IFG جروب، وكلاء علامتي زوتي وفيكتوري في مصر، عن تخفيض على أسعار سيارة زوتي طراز "Z300"، بقيمة 7 آلاف جنيه.

ووفقاً لـ"IFG"، فإن سعر "Z300"، التي تنتمي إلى فئة سيارات الركوب

السيدان، أصبح 167 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 170 ألفًا سابقاً.

وتحمل "Z300"، محركاً رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال، يعطي

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قوة قدرها 113 حصانا.

ويقدم وكيل "زوتي"، السيارة "Z300"، بمجموعة متنوعة من الكماليات، يأتي في مقدمتها فرامل ABS، 2آيرباج، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، باور استيرنج، طارة متحركة،فرش جلد، جنوط أسبور، سنترلوك، 4 زجاج كهرباء، مرايات جانبية كهربائية، فوانيس شبورة، ريموت كنترول، فوانيس ليد، زجاج ملون.

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