تعرف على أسعار ومواصفات رينو ميجان الجديدة

كتب: باسل الحلواني

لاقت السيارة رينو ميجان الجديدة، انتشاراً واسعاً في السوق المصرية، عقب إعلان الشركة المصرية العالمية للسيارات عن طرحها، خاصةً في ظل الأسعار التنافسية والمميزات الفريدة، التي تحظى بها.

ويضم الإصدار مميزات موتور الـ1600 سى سى، وهى سيارة ذات أربعة أبواب، وبتصميم ديناميكي ينعكس في الشكل الخارجي الذي يتميز بالأناقة، والأبعاد النموذجية لسيارات السيدان من فئة السيارات العائلية الصغيرة، ويمنح السقف الزجاجي الذي يربط الزجاج الأمامي بالنافذة الخلفية مظهراً أنيقاً وجمالياً بلونين مختلفين.

وتجمع ميجان جراند كوبيه بين اتساع المقصورة الداخلية واتساع مساحة التخزين التي تصل إلى 508 لترات، بالإضافة إلى إمكانية فتح الصندوق الخلفي أوتوماتيكيًا مما يميزها بالعملية والشكل الجديد.

وتتميز السيارة ميجان بهندسة CMF C/D ذات التكلفة المنخفضة، وتقدم لعملائها نفس متعة القيادة، والمميزات الفائقة التي تتمتع بها بقية عائلة سيارات

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I-surface

R-LINK 2

MULTI-SENSE

ميجان، بمافي ذلك عداد رقميملون مقاس 7 بوصات، شاشة رقمية متعددة الوسائطمقاس 8.7 بوصة،، شاشة أمامية ملونة وأنظمة مساعدة السائق (نظام الطوارئ المتقدم، نظام مكابح وغيرها) ومجموعة واسعة من التجهيزات لراحة إضافية، لتلبي سيارات ميجان سيدان توقعات العملاء الذين يبحثون عن سيارة أنيقة بميزات راقية.

وتأتي رينو ميجان جراند كوبيه بثلاث فئات بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصانًا، وبناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT.

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كما تتمتع جميع الفئات بتجهيزات الأمن والسلامة التي تتمثل في 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، و6 وسائد هوائية لفئة الهاي لاين، مع نظام الـABS والـBAS ، والـESP ونظام isoFix لتثبيت مقاعد الأطفال، مع نظام إيميبوليزر (immobilizer) للحماية ضد السطو والسرقة.

ومن جانب تجهيزات الرفاهية، تتعدد التجهيزات داخل السيارة الميجان، فيوجد بها خاصية الكارت الذكي، مع خاصية إدارة وغلق المحرك بدون مفتاح، ونظام مثبت ومجدد للسرعة لراحة السائق في المسافات الطويلة، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة في صف السيارة بأمان تام.

كما تتميز السيارة لوجان جراند كوبيه بشاشة داخلية مختلفة الأحجام حسب الفئة، وتساعد هذه الشاشة على التحكم التام ببعض إمكانيات السيارة، وتضم أيضًا (شاشة ملاحة (Navigation)، وراديو، واختيار نظام السيارة ما بين رياضي أو موفر، مع إمكانية تغيير لون الإضاءة الداخلية لمقصورة السيارة وإضاءة شاشة العدادات الLCD).

كما زودت السيارة الميجان جراند كوبيه بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، تساعد على الإتزان والثبات، مع شكلها الرياضي الجذاب، بالإضافة إلى فتحة سقف، مقاعد مكسوة بالجلد، ونظام فتح صندوق الأمتعة بمجرد مرور القدم أسفل السيارة، وهذا النظام الذكي يسهل عملية إدخال وإخراج الأمتعة بسلاسة.

وتقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات، رينو ميجان في السوق المصرية، بأسعار تبدأ من 293 ألف جنيه.