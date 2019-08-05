بنتلي تفتتح مزرعة نحل في مصنع سياراتها!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بنتلي مؤخراً عن إقامتها مزرعة نحل صغيرة في مصنعها القائمة ببلدة كرو الريفية في بريطانيا.

تتكون المرزعة البسيطة من خليتين نحل بداخلهما 120,000 نحلة، حيث تم وضعهما في منطقة مطلة على الريف الإنجليزي بما يعد البيئة المثالية للنحل، حيث استعانت صانعة السيارات البريطانية بخبراء تربية النحل المحليين في تلك المهمة، وسيكون النحل قادر على إنتاج 15 كجم من العسل، ما يعادل 50 برطمان.

صرحت بنتلي بأنها تقدم على هذه الخطوة لتحسين أثرها البيئي، فعلى الرغم من أن عمر مصنعها في هذه المنطقة يتعدى 80 عاماً، إلا أنها تبحث دوماً عن طرق للوصول إلى أقل أثر كربوني ممكن على بيئتها المحيطة، وهو ما تمكنت منه بالفعل عبر استخدام أكبر مرآب سيارات مغطى بالألواح الشمسية في بريطانيا.

هذا وتتوجه الشركة حالياً لتحسين التنوع البيولوجي في البيئة المحيطة بها، وهو ما تساهم في تنفيذه خلايا النحل الجديدة التي تضم داخلها نحل خاص تم تربيته محلياً على مدار 50 عام.