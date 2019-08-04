"تويوتا إيجيبت" تكشف عن تخفيضات على "ياريس" و"C-HR" تصل إلى 20 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أعلنت تويوتا إيجيبت عن تخفيض أسعار جميع فئات سيارتها الهاتشباك الصغيرة "ياريس" 2019، حتى15.000 جنيه.

وأوضحت تويوتا أن سيارتها الصغيرة أصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 220.000 جنيه للفئة الكوبية المزودة بثلاث أبواب، بعد أن كانت تباع بسعر رسمي 230.000 جنيه، بنسبة تخفيض 10.000 جنيه.

وحصلت الفئة الثانية صاحبه الخمس أبواب على

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تخفيضات وصلت إلى 15.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 315.000 جنيه، بدلاً من 330.000 جنيه.

وتوفر تويوتا لعملائها في السوق المصري السيارة الجديدة بخيارين من المحركات، الأول سعة 1000 سي سي بقوة 68 حصان، والثاني سعة 1500 سي سي وبقوة 110 حصان.

كما كشفت تويوتا إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات C-HR طراز 2019، التي تقدم في السوق المحلي بنظامي دفع أمامي ورباعي، والتي تراجعت أسعارها في أغسطس الجاري لتباع بسعر رسمي يبدأ من 445.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر رسمي 465.000 جنيه، بنسبة تخفيض 20.000 جنيه.

فيما خفضت تويوتا أسعار الفئة الثانية من سيارتها الرياضية لتباع بسعر رسمي 535.000 جنيه بدلاً من 555.000 جنيه بتخفيض 20.000 جنيه.