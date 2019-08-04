لماذا تم حظر سيارات تيسلا من أحد الحلبات الأمريكية؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت حلبة Texas Motor Speedway بولاية تكساس الأمريكية لسباقات التسارع لمسافة 200 متر مؤخراً عن حظرها لسيارات تيسلا بجانب مختلف السيارات الكهربائية عن التسابق هناك.

فور صدور القرار، توقع الكثيرون أن الحظر قد يكون بسبب مدى سرعة وقوة هذه السيارات بالإندفاع في خط مستقيم مقابل سيارات البنزين الأخرى، ولكن الحقيقة هو أن الحظر يأتي نتيجة لأن فريق الأمان بحلبة Texas Motor Speedway غير مجهز بعد للتعامل مع السيارات الكهربائية في حالة حدوث اصطدام مروع أدى لاشتعال واحدة من هذه السيارات.

أكد المتحدث باسم الحلبة لاحقاً أن السيارات الكهربائية تمتلك بطاريات ذات تفاعلات كيميائية مختلفة تماماً عن تلك التفاعلات التي تحدث بمحركات السيارات العاملة بالبنزين، ولا تمتلك فرقة الطوارئ الخاصة بالحلبة حالياً المعدات اللازمة لمواجهة أخطار حرائق البطاريات، خاصة أن مطافئ الحرائق التقليدية غير مؤثرة مع حرائق بطاريات الليثيوم-ايون، رغم أن احتمالية حدوث مثل هذه الحرائق بالسيارات الكهربائية أقل بكثير من الطرازات ذات محركات الاحتراق الداخلي.