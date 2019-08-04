“بالفيديو والصور” رولزرويس ميرلن 1934 بمحرك طائرة حربية بسعة 27 لتر!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الحرب العالمية الثانية أنتجت رولزرويس البريطانية وباكارد الأمريكية للسيارات الفاخرة 150,000 نسخة من طراز ميرلن 1934 ذات محرك V12 سعة 27 لتر، حيث تمكنت العديد من نسخ هذا الطراز من البقاء على قيد الحياة رغم طول الفترة الزمنية.

منذ 25 عاما، قرر الكوميدي الأمريكي جاي لينو البحث عن واحدة منها بغرض تحويلها إلى وحش حقيقي، ولهذا توجه لشراء واحدة منها من رجل بريطاني رغم أنها لم تكن تمتلك هيكل كامل بين عدة أشياء أخرى مفقودة تتضمن ناقل حركة قادر على تحمل القدر الهائل من عزم الدوران، خاصة أنها كانت تأتي مع ناقل ضعيف من جاكوار لا يتناسب مع قدرة المحرك.

قرر لينو التوجه إلى المبتكر جيم هال لمساعدته في تحويل رولزرويس ميرلن 1934 إلى آلة خارقة، ما بدأ مع الطباعة ثلاثية الأبعاد لستة مكربنات ويبر مزدوجة متناسبة مع المحرك، بجانب صنع هيكل المنيوم يتناسب مع تصميم السيارة الأصلية وشبك أمامي يماثل الشكل الأصلي للسيارة، بجانب إضافة ناقل يدوي 6 سرعات من نوع New Venture Gear 5600.

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حصلت السيارة على عدة إضافات أخرى لجعل المحرك قابل للاستخدام بشكل عملي، ما تضمن مضخات تبريد كهربائية، عجلات ذات أسلاك أقوى، محور خلفي محدث مع نظام كهربائي 24 فولت وخزانين وقود سعتهما 227 لتر.

هذا ويبلغ وزن المحرك وحده 816 كجم، في حين أن السيارة ككل وزنها 2,177 كجم، ورغم ذلك، قادها جاي لينو حتى الآن مسافة 1,290 كم.