الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أودي تطلق سيارة صغيرة آية في الأناقة والتطور

استعرضت شركة "أودي" نموذجها الجديد من سيارات A1 الصغيرة التي يعشقها الملايين حول العالم.

وبالنظر إلى سيارة A1 Citycarver نلاحظ أنها أتت بهيكل "هاتشباك أنيق وعصري، يتميز بمصابيح LED جذابة، وفتحات هوائية كبيرة على الواجهة الأمامية، وشبك كبير لغطاء المبرد، وعجلات رياضية كبيرة بمقاس 16 و18 إنش.

وأصبحت A1 من الداخل قمة في العصرية بفضل المقاعد الرياضية المريحة، وواجهة القيادة المتطورة المزودة بزوج من الشاشات، والتي يدخل في تركيبها ألياف الكربون المصبوغة بألوان تتناسب مع لون الهيكل الخارجي.

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كما تستخدم هذه السيارة أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام مراقبة بكاميرات أمامية وخلفية، ونظاما خاصا يمنع انزلاقها على المنعطفات الخطرة أو الطرق المكسوة بالجليد والأمطار.

وستعمل بمحركات توربينية بسعة 1.4 لتر، وعزم 200 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظام دفع أمامي.