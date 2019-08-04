“بالصور” أبرز 5 مميزات في جي ايه سي جي ايه4 2020 GAC GA4

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي سابقاً عن سيدان GA4 الصغيرة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها بسعر يبدأ عند 49,000 ريال، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز 5 منها.

1) التصميم المميز

تأتي جي ايه سي GA4 مع تصميم أنيق رياضي ذو ديناميكية عالية مع واجهة أمامية تشير لكونها سيارة عائلية في المقام الأول، في حين أن خطوطها المختلفة التي تلقي بظلال متنوعة تجعلها أكثر جاذبية من المتوقع، خاصة مع الخطوط المحيطة بالشبك الأمامي والتي تجعلها تبدو وكأنها تبسط أجنحتها على الطريق، حيث تتكامل تلك الأجنحة مع مصابيح LED الأمامية والأضواء النهارية، وهو ما ينطبق كذلك على المصابيح الخلفية وعجلات 17 إنش.

2) أبعاد عملية

تأتي جي ايه سي GA4 بأبعاد عملية للغاية مع الحفاظ على رحابة داخليتها، حيث أنها بطول 4692 ملم وعرض 1805 ملم وارتفاع 1500 ملم مع قاعدة عجلات 2660 ملم.

3) مقصورة مريحة

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تتمتع مقصورة جي ايه سي GA4 بتقديمها مساحة رحبة للغاية لمختلف الركاب بالأمام والخلف، إلى جانب استخدام كسوة جلدية عالية الجودة لمختلف المقاعد بشكل مستوحى من الأريكة المنزلية الحديثة من خلال الملمس الناعم، في حين نجد أن تصميم الكونسول الوسطي جذاب عبر خطوطه الحادة والانسيابية حول الشاشة اللمسية، كما يوجد للركاب بالخلف منفذ توزيع هواء مع مقابس شحن USB لإبقاء كافة الأجهزة مشحونة بشكل مريح.

4) أمان عالي

تقدم سيدان GA4 الصغيرة لركابها مجموعة واسعة من مميزات الأمان تتضمن وسائد هوائية أمامية وجانبية مزدوجة، إنذار ضد السرقة، تحكم عن بعد بفتح الصندوق الخلفي والأبواب ، منع تشغيل المحرك دون مفتاح مع زر إشعال ومفتاح ذكي، مثبت سرعة، نظام توازن الكتروني، كاميرا رؤية خلفية، مع نظام مراقبة لضغط الإطارات.

5) محركات عالية الكفاءة

تأتي جي ايه سي GA4 مع مع محرك تنفس طبيعي 1.5 لتر بقوة 114 حصان مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات مع معدل استهلاك وقود 15.2 كم/لتر.