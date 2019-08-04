“بالصور” افتتاح أكبر مجمع مواقف ذكية للسيارات بالشرق الأوسط في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – افتتح الأمير “خالد الفيصل” مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة اليوم، أكبر مجمع للمواقف الآلية الذكية للسيارات بالشرق الأوسط بالمنطقة المركزية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة.

ويتكون المجمع من 13 طابق و550 موقف و10 مداخل ومخارج إلى جانب صالات انتظار ودورات مياه، ويقع بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية ويبعد عن المسجد الحرام كيلومتراً.

‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف، إذ يجري إدخال سيارته بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آلياً أيضاً، ويتم إيداعها في المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.