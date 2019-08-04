“بالصور” صيانة وتهيئة 1200 كيلومتر من الطرق المؤدية إلى مكة استقبالاً للحجاج

الخليج ٣٦٥ نت – انتهت وزارة النقل من صيانة 1205 كيلومتر من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمزودة بالتقنيات الحديثة على أعلى مستوى ممكن.

والطرق المشمولة بالصيانة هي، طريق مكة- الطائف (الهدا)، مكة- المدينة السريع، جدة- المدينة السريع، جدة- جازان، جدة- ينبع، جدة- مكة القديم، الطائف- مكة (السيل الكبير)، الطائف-الرياض، مكة- جدة السريع.

وشملت أعمال الصيانة تنفيذ بعض وسائل السلامة على الطريق، كالتالي:

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اللوحات الإرشادية.

الدهانات على الطرق (خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية).

المطبات وعيون القطط.

علامات التحكم بالمرور العاكسة في مواقع الدوران.

منشآت لتصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع على الطريق.

أعمال كشط وإعادة سفلتة.

تركيب حواجز معدنية واقية وسياج حاجز.

تركيب أعمدة مرنة لفرز السيارات داخل المركز.

تعديل حدة مسار الشاحنات.

تنفيذ أعمال الحمايات الخرسانية والبودرة المنزلقة.

وجرى انشاء ورصف الطرق الثانوية وتوسعة عدد من الطرق والجسور بطول 260 كم بمنطقة مكة المكرمة، وتم تنفيذ عدد من مشاريع الأعمال الكهربائية من خلال استكمال أعمال إنارة الطرق المؤدية إلى ميقات الجحفة، وإنارة منطقة مركز تفويج الحجاج بالجموم طريق مكة – المدينة طريق الهجرة بإضاءة من نوع LED وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 46 مليون ريال.

وأخيراً، يتم استقبال حالات الطوارئ وأي بلاغات أو استفسارات على رقم الاتصال الموحد “938” على مدار الساعة، ويجب أن تكون تلك الشكاوى خاصة بالمرافق التابعة لوزارة النقل، مثل: الطرق والأنفاق ومواقف السيارات في العاصمة المقدسة والطرق المؤدية لها.