كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاند روفر تكشف عن إصدار جديد من Defender والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة لاند روفر عن الإصدار الجديد من أيقونتها Defender بمناسبة مرور 70 عاما على تدشينها.

ويطلق على الإصدار الجديد اسم Defender Works V8 – 70th Edition، فيما يقتصر إنتاجه على 150 نسخة فقط بسعر يبلغ 150 ألف جنيه استرليني.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 5 لتر ويزأر بقوة 405 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 515 نيوتن متر.

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وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ليدفع السيارة من الثبات إلى 96 كلم/س في غضون 5.6 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 171 كلم/س.

وتتمتع السيارة بمجموعة تعليق رياضية وكشافات LED ثنائية.

وتتألق المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة ومقاعد رياضية، بينما تم صنع مقابض الأبواب وغطاء خزان الوقود من الألومنيوم.