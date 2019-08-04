الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة توكيلات الجزيرة وكيل سيارات فورد في السعودية بتقديم أفضل عروض السيارات على سيارة فورد إسكيب السيارة المشمولة في العرض: فورد إسكيب 2019 مزايا العرض: خصم حتى 10 آلاف ريال

متوفرة بعروض تمويلية مميزة

يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2019م أو حتى نفاذ الكمية

تختلف قيمة الخصم حسب فئة السيارة

5 سنوات ضمان أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات صيانة مجانية أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض توكيلات الجزيرة على فورد اسكيب 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.