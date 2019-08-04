عرض الجفالي على مرسيدس GLE

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة مرسيدس بنز في السعودية عن أفضل عروض السيارات تشمل مرسيدس GLE. تتوفر بسعر نقدي 379.995 ألف ريال بالاضافة الي: شامل باقة صيانة “سيلكت” لمدة 4 سنوات.

شامل ضمان 4 سنوات.

عرض التقسيط 50% دفعة أولى و50% بعد سنتين بدون عمولة تمويل.

تتوفر باقة “سيلكت” لعرض السعر النقدي فقط. صورة العرض:

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