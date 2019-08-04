عرض الجفالي على تقسيط مرسيدس اس كلاس 2019

الخليج ٣٦٥ نت – انطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عرض تمويل الأهلي التأجيري على سيارة مرسيدس S450 2019 بالتعاون مع شركة الجفالي للسيارات التي تقدم أفضل عروض السيارات. مواصفات العرض: 5,005 ريال شهريا

يسري العرض حتى 30 / 9 / 2019 صورة العرض:

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