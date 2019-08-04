كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمارت تكشف عن طراز جديد من Fortwo الكابورليه.. اعرف المواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة سمارت عن الموديل الخاص Final Collector’s Edition من أيقونتها Fortwo الكابورليه، ويبلغ سعرها حوالي 41 ألف يورو.

ويعتمد الموديل الخاص Final Collector’s Edition على محركات كهربائية، كما يمتاز الموديل الخاص Final Collector’s Edition بطلاء يجمع ببين اللونين الأصفر والأسود المطفأ.

وتظهر العجلات باللون الأصفر على المحور الأمامي وباللون الأسود المطفأ على المحور الخلفي.

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وعلى جوانب السيارة يظهر توقيع #21 في إشارة لأعداد السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 21 نسخة فقط، وهو نفس عمر السيارة، التي تم تدشينها عام 1998.

وتتجمل المقصورة الداخلية للسيارة بالسجاد المحاط بإطار باللون الأصفر، وعصا من الألومنيوم لمكبح اليد تزدان بتوقيع “one of 21”، كما يظهر اللون الأصفر على لوحة القيادة وخيوط الحياكة المتباينة وكسوة الأبواب وجزء من كسوة المقعد.

ويظهر توقيع #21 مطرزا على مساند الرأس ومقبض ناقل الحركة، فضلا عن تجهيز السيارة بأشرطة صعود خاصة، ويتولى دفع السيارة محرك بنزين بقوة 90 حصان.