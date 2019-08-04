شهدت زيادة 4 آلاف جنيه.. وكيل "جيلي" يكشف عن أسعار "إمجراند X7" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "جيلي" الصينية في مصر، عن زيادة في أسعار طراز "إمجراندX7" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وارتفعت أسعار إمجراندX7 التي تتوفر في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بواقع 4.000 جنيه في أغسطس الجاري مقارنة بأسعارها في يوليو الماضي، ليصبح سعرها الرسمي 279.000 جنيه

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بدلاً من 275.000 جنيه.

وتقدم إمجراند X7 في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تيربو بقوة 131 حصان وعزم أقصى 185 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT من 6 سرعات.