القبض على شاب خرج من سيارته ليرمي أمواله بوسط الطريق في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قام شاب أسيوي ثلاثيني بنشره على صفحته، يُظهر خروجه من سيارته في إمارة دبي ليرمي الأموال على الطريق بقصد التباهي والتفاخر، وجذب عدد كبير من المشاهدات.
ونتيجة لهذا الفيديو المنتشر، قامت المباحث الإلكترونية الخاصة بشرطة إمارة دبي بمتابعته، حتى تم القبض عليه والتحقيق معه وأقر واعترف بفعلته.
وصرّح مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي في هذا الشأن، بأن الشاب اعترف بعد القبض عليه أنه أراد الحصول على أكبر قدر ممكن من إعجابات المشاهدين وتحقيق شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
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