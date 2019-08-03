“بالفيديو” 3 أشقاء سعوديين يفتتحون مغسلة سيارات في طريف

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر تقرير بثته قناة “mbc” الفضائية، تأسيس الشاب عبدالله الحازمي وأخويه حامد وطراد، مشروع “أول مغسلة للسيارات” في طريف، ويعملون بها بأنفسهم.
وتجاوز هؤلاء الأخوة الشباب ثقافة العيب من العمل، ويتقاسمونه داخل المغسلة فيما بينهم منذ لحظة تسلم السيارة وحتى تسليمها للعميل.
وتُعتبر هذه المغسلة دليلاً على قصة نجاحهم ومواجهتهم لشبح البطالة، واعتمادهم على أنفسهم في تأسيس مشروع جلب لهم الكسب الحلال، مؤكدين أنهم وجدوا ترحيباً كبيراً بمشروعهم الذي أتى عليهم بمكاسب جيدة تعادل أو تزيد على دخل الوظيفة الحكومية.
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