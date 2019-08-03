الخليج ٣٦٥ نت – وفرّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المئات من الحافلات الحديثة المزودة بأفضل وأحدث التقنيات العالمية؛ وذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنة للحجيج من كل أنحاء العالم. وفي إطار خدمة الحجاج من شتى البلدان، تأتي هذه الحافلات بشاشات تفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية؛ استقبالاً لضيوف الرحمن وتنفيذاً لرؤية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين خلال موسم حج 1440هـ. وبالفعل بدأ عمل الحافلات منذ أمس بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً؛ لتوفير النقل الآمن والمريح للحجاج من وإلى منافذ الوصول. Advertisements يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تُوفر كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن؛ تيسيراً لتنقلهم بكل يسرٍ منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” مئات من الحافلات الحديثة لنقل الحجاج خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.