ساسكو تبدأ في تجهيز محطاتها لاستقبال السيارات الكهربائية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت شركة ساسكو في مشروعها بتركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وذلك استعداداً لانتشار السيارات الصديقة للبيئة على أراضي المملكة.

يأتي هذا ضمن رؤية المملكة 2030 المقتضية تقليل انتشار سيارات الاحتراق الداخلي مع الاعتماد أكثر على السيارات الكهربائية، ما يقلل الانبعاثات المضرة للبيئة.

ومن المحطات التي تم تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية بها، محطة طريق المطار ومحطة طريق الملك سلمان بالرياض، كما سيتم الإعلان عن المحطات الأخرى قريباً.

يُذكر أن المملكة تعمل حالياً على تجهيز البنية التحتية لاستقبال السيارات الكهربائية، علماً بأنه مقرر افتتاح وكالاتها حول البلاد بحلول 2020.