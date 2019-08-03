الكشف عن سعر تويوتا لاندكروزر 2020 إصدار التراث

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا لاندكروزر ستعود بالزمن للوراء مع إصدار Heritage الخاص القادم هذا الصيف، ولكن السعر المرتفع للإصدار قد يثير دهشة البعض.

الإصدار الجديد يكلف 89,040 دولار (حوالي 333,000 ريال)، أي أغلى من لاندكروزر القياسية بحوالي 2,330 دولار (8700 ريال).. بالنسبة لعشاق لاندكروزر فهذه الزيادة السعرية قد تكون مقابل معقول للاحتفال بالذكرى الستين للموديل، ولكن آخرون قد يتساءلوا عما تقدمة السيارة بشكل فعلي مقابل هذا السعر.

تويوتا كشفت عن الإصدار في معرض شيكاغو للسيارات، وستأتي السيارة بصفين فقط من المقاعد، مع شبك أمامي كرومي أسود وعجلات BBS برونزية وبعض اللمسات الأخرى للتصميم الخارجي، مثل إضافة عناصر غامقة على المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب.

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الداخلية ظلت مبسطة نوعاً ما مع جلود سوداء وتخييط برونزي متباين، كما تخلت السيارة عن صندوق التبريد في المنتصف لتحسين السعة التخزينية، وتأتي بمقاعد أمامية يمكن تدفئتها وتبريدها وشاشة معلومات ترفيهية 9 إنش ونظام صوتي فاخر من JBL.

ويعتمد الإصدار على نفس مولد الطاقة V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان وعزم دوران 544 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي.. وتنوي تويوتا صنع 1,200 نسخة فقط من الموديل.