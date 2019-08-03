الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن لاندروفر ديفندر الجيل القادم تمر ببعض أصعب وأقوى الاختبارات التي رأيناها لأي SUV في الأعوام الأخيرة، حيث رأينا السيارة في اختبارات الشتاء القارس وفي حلبة نوربورغرينغ كما زارت كينيا للتعامل مع بعض المسارات الوعرة للغاية، والآن تأتي ديفندر الجديدة لدبي.
لماذا دبي؟.. لأن فيها المقرات الرئيسية للأسطول العالمي لمنظمة الصليب الأحمر المتخصصة في الإسعاف الطبي في مناطق الكوارث الطبيعية والحروب، وقد حصلت المنظمة على نماذج مبدئية لديفندر لتجربتها على الكثبان الرملية والمنعطفات الجبلية الحادة والمزيد.
ويُذكر أن اختبارات دبي تسجل مرور 65 عاماً على تعاون لاندروفر والصليب الأحمر، حيث مدد الاثنان شراكتهم العالمية لثلاثة أعوام أخرى، وتقوم لاند روفر بدعم الإسعاف الطبي العاجل والتعامل مع الكوارث في الهند والمكسيك وأستراليا وغيرهم.
وقد صرحت لاندروفر أن ديفندر الجديدة قطعت أكثر من 1.2 مليون كيلومتر بالفعل في الاختبارات، وقد كانت الخطوة السابقة في مهرجان جودوود للسرعة، والآن بعد دبي تستعد الشركة للتدشين الرسمي في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو والصور” لاندروفر ديفندر 2020 تجري اختباراتها النهائية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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