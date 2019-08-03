كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرسيدس- بنز" تستدعي 302 سيارة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت شركة "مرسيدس- بنز" الألمانية لصناعة السيارات حوالي 302 سيارة في الصين بسبب عيوب في المحول الحفاز، ولاستبدالها مجانا، وفق ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين.

وقالت المصلحة في بيانها، إن شركة "مرسيدس- بنز" استدعت كلا من (جي.إل.إي إس.يو.في) و (جي.إل.إس إس.يو.في) المصنعة في الفترة بين 29 فبراير 2016 و 16 أكتوبر 2018.

وذكر البيان أن التجميع المعيب للمحولات الحفازة في هذه المركبات قد يسبب إخفاقا في تلبية معايير الانبعاثات ومتطلبات أنظمة التشخيص على متن هذه المركبات.